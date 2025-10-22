living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسنال يعتذر لأتلتيكو مدريد.. بسبب "ظرف طارئ"

22
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتذر نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، لأتلتيكو مدريد الإسباني بعد انقطاع المياه الساخنة في ملعب الإمارات.

وكان فريق المدرب دييغو سيميوني يجري حصة تدريبية على ملعب الإمارات في العاصمة لندن مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأبلغ لاعبو أتلتيكو إدارة أرسنال بانقطاع المياه الساخنة في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي".

واضطر لاعبو الفريق الإسباني إلى إنهاء التدريب مبكرا والعودة إلى الفندق للاستحمام.

وذكرت تقارير إسبانية أن لاعبي أتلتيكو أبدوا انزعاجهم من الموقف، وأن النادي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

 

وفي وقت لاحق، قام أرسنال بتقديم اعتذار رسمي لطاقم أتلتيكو مدريد بعد حل المشكلة.

 

يذكر أن أرسنال فاز في أول مباراتين له في دوري الأبطال محافظا على نظافة شباكه، بينما خسر أتلتيكو مباراة أمام ليفربول وفاز على آينتراخت فرانكفورت.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout