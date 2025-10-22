أرسنال يعتذر لأتلتيكو مدريد.. بسبب "ظرف طارئ"

A + A -

اعتذر نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، لأتلتيكو مدريد الإسباني بعد انقطاع المياه الساخنة في ملعب الإمارات.

وكان فريق المدرب دييغو سيميوني يجري حصة تدريبية على ملعب الإمارات في العاصمة لندن مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأبلغ لاعبو أتلتيكو إدارة أرسنال بانقطاع المياه الساخنة في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي".

واضطر لاعبو الفريق الإسباني إلى إنهاء التدريب مبكرا والعودة إلى الفندق للاستحمام.

وذكرت تقارير إسبانية أن لاعبي أتلتيكو أبدوا انزعاجهم من الموقف، وأن النادي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وفي وقت لاحق، قام أرسنال بتقديم اعتذار رسمي لطاقم أتلتيكو مدريد بعد حل المشكلة.

يذكر أن أرسنال فاز في أول مباراتين له في دوري الأبطال محافظا على نظافة شباكه، بينما خسر أتلتيكو مباراة أمام ليفربول وفاز على آينتراخت فرانكفورت.