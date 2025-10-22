living cost indicators
هالاند يواصل التألق ويسجل مجددا في فوز السيتي على فياريال

22
OCTOBER
2025
واصل إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تسجيله للأهداف خلال 12 مباراة متتالية حيث حقق فريقه فوزا مريحا 2-0 على فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل برناردو سيلفا أيضا هدفا في الشوط الأول خلال أداء مهيمن من جانب الفريق الزائر في استاد لا سيراميكا، سلط الضوء على عمق وكفاءة سيتي، مع استمرار هالاند في قيادة خط الهجوم بشكل رائع بينما يسعى الفريق نحو المجد الأوروبي.

وكاد سيتي أن يفتتح التسجيل مبكرا بعد ثوان من انطلاق المباراة عندما تصدى لويز جونيور حارس مرمى فياريال لتسديدة جيريمي دوكو المنخفضة ببراعة.

وجاءت تلك الفرصة بعد تمريرة متقنة من سافينيو إلى هالاند، الذي مرر الكرة إلى الجناح البلجيكي على اليسار، لكن جونيور تصدى لها بيد واحدة.

وتقدم مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا أخيرا وذلك في الدقيقة 17 عندما مرر ريكو لويس، الذي انطلق من الناحية اليمنى، تمريرة متقنة إلى هالاند ليسدد الأخير مباشرة في الشباك من على حافة منطقة الست ياردات.

ومدد هذا الهدف مسلسل هالاند التهديفي إلى 12 مباراة متتالية، كما رفع رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى أربعة أهداف هذا الموسم.

وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ (19 هدفا)، هو من يتفوق عليه فقط في التسجيل مع أحد الأندية ضمن مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم، بينما يتساوى هالاند برصيد 15 هدفا مع كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

وسنحت أفضل فرصة لفياريال في الشوط الأول عندما أطلق بابي جي تسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت بجوار المرمى.

ومع ذلك، واصل سيتي ضغطه وكاد أن يُضاعف تقدمه عندما استغل دوكو خطأ من خوان فويث ليرسل تمريرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء.

وتدخل ألفونسو بيدرازا في الوقت المناسب تماما ليُبعد الكرة قبل أن تصل إلى سافينيو عند القائم البعيد.

وواصل الضيوف الضغط وضاعفوا تقدمهم في الدقيقة 40 بفضل تمريرة حاسمة من لويس من اليمين، حيث مرر الكرة إلى القائد سيلفا، غير المراقب، الذي حولها برأسه في الشباك من مسافة قريبة.

وبعد نهاية الشوط الأول، لم يظهر سيتي رغبة كبيرة في توسيع تقدمه ولم يشكل فياريال سوى القدر الضئيل من التهديد على مرمى الضيوف، حيث تصدى لويز جونيور لعدة فرص رائعة ليمنع المزيد من الضرر على مرمى أصحاب الأرض.

وما أفسد انتصار سيتي هو إصابة لاعب الوسط نيكو غونزاليس، الذي تم استبداله في الشوط الثاني بعد أن بدا وكأنه يعاني من إصابة في عضلة بالساق.

وغادر اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما الملعب لكنه بدا متألما بشدة مع مشاركة ماتيو كوفاتشيتش بدلا منه.

وضمن فوز سيتي مواصلته لعروضه القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بتحقيقه انتصارين إضافة لتعادل واحد، بينما جمع فياريال نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المسابقة حتى الآن.

Skynews
{{article.title}}
