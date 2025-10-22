بعد اعتراضات وشكاوى.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

A + A -

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء إلغاء خطة إقامة المباراة المقررة بين برشلونة وفياريال في الدوري بميامي بعد أن قرر منظم المباراة سحب الاقتراح وسط انتقادات عنيفة داخل إسبانيا.

وكان من المقرر أن تدخل المباراة، التي كانت ستقام على استاد هارد روك في 20 ديسمبر المقبل، التاريخ باعتبارها أول مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني تقام خارج إسبانيا وأول مباراة من دوري أوروبي تقام في الخارج.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها "قررت الرابطة بعد مناقشات مع الجهة المنظمة لمباراة الدوري الرسمية في ميامي، إلغاء المباراة بسبب حالة عدم اليقين التي سادت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف البيان "تعرب الرابطة عن أسفها العميق لعدم تمكن هذا المشروع، الذي مثّل فرصة تاريخية لا مثيل لها لإضفاء طابع دولي على كرة القدم الإسبانية، من المضي قدما".

وتابع "كان تنظيم مباراة رسمية خارج حدودنا سيُشكّل خطوة حاسمة في التوسع العالمي لمسابقتنا".

ورغم موافقة الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا" على الخطة، إلا أنه كان لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي "الفيفا".

شكاوى ريال مدريد

تقدم ريال مدريد بشكوتين رسميتين إلى وزارة الرياضة الإسبانية، اتهم فيهما رابطة الدوري والاتحاد الإسباني للعبة باتخاذ القرار دون استشارة الأندية المشاركة في البطولة.

ودفع ريال مدريد بأن إقامة المباراة في ميامي تنتهك مبدأ التعامل بالمثل بين الأقاليم في البلاد الذي تقوم عليه صيغة الذهاب والإياب في الدوري.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "رابطة الدوري تفعل ما يحلو لها لأن ذلك يناسب مصالحها. هذا القرار يخل بتوازن المنافسة. اللعب على أرضك ليس كاللعب خارجها. مواجهة فياريال خارج ملعبك صعبة، وليس من العدل تغيير القواعد في منتصف الموسم دون التشاور معنا".

احتجاجات صامتة

نفذ لاعبو دوري الدرجة الأولى الإسباني احتجاجات صامتة خلال مباريات مطلع الأسبوع الحالي، عبر الوقوف دون حركة عند انطلاق المباريات، إلا أن هذه الاحتجاجات غابت عن البث الرسمي لرابطة الدوري، التي اكتفت بعرض لافتات تحمل عبارة "الالتزام بالسلام".

وأكدت رابطة الدوري، التي كانت تستعد لبدء بيع تذاكر المباراة اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتماشى مع جميع اللوائح ولن تؤثر على عدالة المنافسة.

وأوضحت الرابطة أنه "في ظل التنافسية العالمية المتزايدة، حيث تواصل مسابقات دوري مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا توسيع نطاقها وقدرتها على تعزيز الموارد، فإن مبادرات كهذه ضرورية لضمان استدامة ونمو كرة القدم الإسبانية".

وأضافت "التخلي عن مثل هذه الفرص يعيق توفير إيرادات جديدة، ويحد من قدرة الأندية على الاستثمار والمنافسة، ويقلل من المكانة الدولية لمنظومة كرة القدم الوطنية بأكملها".