منع السجائر والكحول.. النصر يربك سكان غوا بـ "ألف رجل أمن"

كشفت التقارير الإعلامية الهندية، يوم الثلاثاء، أن السلطات في البلاد عززت من الإجراءات الأمنية في ظل توقع حضور جماهيري كبير لمباراة غوا أمام النصر السعودي، مع إغلاق المنطقة المحيطة بالملعب وإجبار السكان المحليين على حمل تصريح إقامة للتنقل يوم المباراة.

ويحل النصر ضيفا على غوا، يوم الأربعاء، في زيارة استثنائية للهند، لم يرافق فيها الفريق السعودي قائده ونجمه البرتغالي الأبرز كريستيانو رونالدو، بقرار من مدربه ومواطنه جورجي جيسوس، الذي أكد أنه فضل إراحته ليستمر غياب هداف ريال مدريد السابق عن البطولة الآسيوية منذ انطلاقها.

صدمة كبيرة

يُعد غياب الأسطورة البرتغالية صدمة قوية لعشاق كرة القدم في غوا والهند، فمنذ أن أوقعت القرعة نادي غوا في مواجهة النصر بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، ارتفعت آمال الهنود لرؤية الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على أرض غوا، لكن هذه الأحلام تبددت، بعدما وصل الفريق دون قائده.

تعزيزات أمنية

على الرغم من غياب رونالدو، إلا أن وسائل إعلام محلية توقعت حضورا جماهيريا كبيرا لمباراة الأربعاء، وأعلن رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي لنادي غوا لكرة القدم، عن مجموعة من التعليمات والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وقال بوسكور في تصريحات نقلتها الصحف الهندية، يوم الثلاثاء: لقد عملنا بشكل مكثف مع الشرطة وإدارة المرور والهيئات الأخرى لضمان سير الأمور بسلاسة، هذه أكبر مباراة يستضيفها استاد "فاتوردا" على الإطلاق، ونريد أن يستمتع بها المشجعون بأمان ودون أي إزعاج، وقد خُطط بعناية فائقة لجميع التفاصيل، بدءاً من ترتيبات مواقف السيارات وصولا إلى التفتيش الأمني والدعم الطبي.

وأضاف: لقد عملنا على تسهيل وقوف السيارات من خلال توفير العديد من المواقف حول الملعب والتنسيق مع شرطة المرور لتجنب الازدحام المروري.

وسيتم نشر خطة مرورية مفصلة تتضمن إغلاقات وتحويلات الطرق يوم المباراة عبر الصحف المحلية وحسابات نادي غوا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ممنوعات

وتم تحذير الجماهير بشدة بعدم حمل أي أغراض مثل أجهزة الشحن المحمولة والسجائر والولاعات وعصي السيلفي والعملات المعدنية والأوعية المعدنية، إضافة إلى الآلات الموسيقية والأشياء الحادة والحقائب والزجاجات والمظلات والخوذات والمشروبات الكحولية والألعاب النارية والأطعمة الخارجية وأيضا الكاميرات.

خطة طبية

كما تم تعزيز الإجراءات الطبية، عبر وضع مناطق للإسعافات الأولية في المدرجات الشمالية والجنوبية، مع غرفة طبية في المدرج الشرقي، وستتواجد خمس سيارات إسعاف، ودراجات نارية مجهزة أيضا بالخدمات الطبية للحالات الطارئة، وسيارة إسعاف خاصة في حالة تأهب، وإعلان حالة التأهب أيضا في المستشفيات القريبة من الملعب.

أكثر من ألف رجل أمن

وقال بوسكور عن تعزيز الوجود الأمني في الملعب لإدارة الحضور: سيكون لدينا حوالي 650 شرطيا، و130 للتعامل مع حركة المرور، و65 موظفا مساعدا، و230 حارس أمن خاصا.

وتم تركيب أبراج مراقبة بالقرب من البوابات لمراقبة حركة الجماهير، كما تم تركيب كاميرات مراقبة في جميع البوابات والمدرجات، وسيتم نشر خطة إخلاء مفصلة على الصفحات الرسمية لنادي غوا.

أوضح بوسكور أن نادي النصر السعودي أبلغهم بعدم تواجد كريستيانو رونالدو، وأضاف: خططنا أمنيا وفقا لذلك، أولويتنا هي ضمان تجربة آمنة وممتعة لكل مشجع يزور ملعب "فاتوردا".

وبشأن تداعيات غياب النجم البرتغالي، أجاب: هذه بطولة رسمية تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وليست مباراة استعراضية، لا يملك نادي غوا أي سيطرة على مشاركة اللاعبين.

تصاريح إقامة

نظرا لأهمية المباراة، شددت السلطات المحلية الإجراءات الأمنية، وطلب النادي من السكان المحليين القريبين من مقر الملعب الحصول على تصاريح إقامة خاصة لتسهيل التنقل خلال يوم المباراة، لأنه سيتم إغلاق منطقة واسعة حول الملعب مع تعزيز انتشار الشرطة والأمن الخاص.

يذكر أن الملعب محاط بمنطقة سكنية، وسيسمح فقط لحاملي تذاكر المباراة بالدخول إلى الطرق المجاورة، لذلك يتوجب على السكان المحليين الحصول على تصريح الإقامة.

يشار إلى أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط بعدما فاز على استقلال دوشنبه الطاجيكي 5 - صفر وعلى الزوراء العراقي بثنائية نظيفة، فيما يتذيل غوا الترتيب برصيد خال من النقاط.