بعد تتويج المغرب.. كيف علق ميسي على خسارة الأرجنتين؟

22
OCTOBER
2025
وجه أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي رسالة دعم وتشجيع للاعبي منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، بعد خسارتهم في نهائي مونديال الشباب الذي أقيم في تشيلي أمام منتخب المغرب.

وفي منشور على حسابه على "إنستغرام"، حث ميسي لاعبي بلاده على إبقاء "رؤوسهم مرفوعة"، مشددا على أنهم "قدموا بطولة رائعة".

 

وقال نجم إنتر ميامي الأميركي: "أبقوا رؤوسكم مرفوعة يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة، وحتى وإن كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، فإننا نحتفظ بفرحة ما قدمتموه لنا، وبفخر رؤيتكم تدافعون عن ألوان الوطن بقلوبكم".

 

ولم يذكر ميسي منتخب المغرب أو يهنئه بالفوز.

وتوج "أشبال الأطلس" بلقب كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم، بعد فوز مستحق على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين، في مباراة أقيمت في سانتياغو عاصمة تشيلي.

 

وتمكن المهاجم ياسر الزبيري لاعب فريق فاماليكاو البرتغالي من تسجيل هدفي المباراة في الشوط الأول، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة.

 

ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول لمنتخب المغرب، وكذلك الإنجاز الأول في تاريخ المشاركات العربية ببطولات كرة القدم المختلفة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد إفريقي بعد فوز غانا باللقب عام 2009.

 

وتمكن "أشبال الأطلس" من إطاحة كبار اللعبة في طريقهم إلى اللقب، إذ فازوا على إسبانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية، مرورا بالولايات المتحدة ثم فرنسا.

Skynews
