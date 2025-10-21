living cost indicators
الأهلي يتصدر مجموعة الغرب بعد رباعية في شباك الغرافة

21
OCTOBER
2025
سجل فرانك كيسي هدفين ليقود الأهلي السعودي، حامل اللقب، إلى فوز كبير بنتيجة 4-صفر على ضيفه الغرافة القطري، الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع الأهلي، بقيادة مدربه ماتياس يايسله، رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، ليتصدر مجموعة الغرب بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي.

ومنح إنزو ميو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يضيف كيسي الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط، ليعزز تقدم فريقه.

وجعل كيسي، لاعب برشلونة السابق، النتيجة 3-صفر قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني.

واختتم البديل صالح أبو الشامات مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد الغرافة عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

Skynews
