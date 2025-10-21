living cost indicators
فبراير المقبل.. التصويت على "قانون فينغر" الخاص بالتسلل

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
من المرتقب أن تناقش الجمعية العامة السنوية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "آي إف إيه بي"، قانون "فينغر" للتسلل، بهدف عرضه للتصويت في فبراير المقبل.

وذكرت إذاعة "مونتي كارلو سبورت"، أن المجلس المسؤول عن القواعد في "الفيفا"، سيناقش القانون في اجتماعه السنوي المقرر في 20 يناير 2026، بمشاركة 23 لاعبا و11 حكما.

 

ويقضي "قانون فينغر" بعدم احتساب التسلل إلا عندما يكون جسم المهاجم بالكامل متقدما على آخر مدافع، بدل القواعد الحالية التي تحتسب السنتيمترات.

 

وكان أرسين فينغر المدرب الفرنسي السابق لأرسنال الإنجليزي مدير تطوير كرة القدم العالمية في "الفيفا"، هو من تقدم بهذا المقترح إلى الجمعية العامة السنوية للاتحاد.

 

ورغم الاختلاف حول جدواه، فإن القانون يسعى إلى تعزيز الجانب الهجومي من اللعبة، وزيادة عدد الأهداف.

 

وذكر المصدر أنه من المحتمل أن تقر الجمعية هذه القاعدة، نظرا لأن 95 بالمئة من المقترحات المقدمة لها تم إقرارها.

 

وفي حال الموافقة على مقترح فينغر، سيخضع لتجربة في البطولات والمنافسات الصغرى قبل تطبيقه في البطولات الأكبر.

 

وتجري اختبارات لهذه التقنية منذ فبراير 2023، في عدة بطولات شبابية في السويد وإيطاليا.

 

وفي حال مرور مقترح فينغر من كلتا المرحلتين، ليس من المستبعد أن يطبق في كأس العالم 2026، لكن لم يصدر أي موقف واضح من أي جهة رسمية حتى الآن، وفقا لذات الإذاعة.

Skynews
