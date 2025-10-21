بعد وقف حرب غزة.. ما أول بطولة أوروبية تعود إلى إسرائيل؟

A + A -

ستصبح بطولات كرة السلة الأوروبية الكبرى، الأولى التي تعود لإقامة مبارياتها في إسرائيل، منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

والثلاثاء وافقت الأندية على استئناف مباريات دوري وكأس أوروبا لكرة السلة في إسرائيل، بداية من مطلع ديسمبر المقبل، في أعقاب وقف إطلاق النار ومبادرات السلام بالمنطقة.

وتقام المباريات التي تشارك فيها أندية إسرائيلية على ملاعب محايدة منذ أكتوبر 2023 بسبب حرب غزة.

ويمثل مكابي تل أبيب، حامل اللقب 6 مرات، وهابوعيل تل أبيب، إسرائيل في بطولة الدوري الأوروبي للسلة هذا الموسم، بينما يشارك هابوعيل القدس في كأس أوروبا.

وقال الدوري الأوروبي لكرة السلة في بيان: "بعد مشاورات متعمقة، وافقت الأندية الأوروبية على اقتراح تحديد الأول من ديسمبر 2025 لاستئناف المباريات في إسرائيل. حتى ذلك الحين سيواصل الدوري الأوروبي لكرة السلة متابعة التطورات عن كثب والتواصل الوثيق مع السلطات المحلية والأجنبية والأندية الزائرة وكافة الجهات المعنية".

وأضاف: "يرحب الدوري الأوروبي والأندية المشاركة بخطة السلام الأخيرة بتفاؤل وأمل. تؤكد المنظمة إيمانها بقدرة كرة السلة على جمع الناس والمجتمعات معا من خلال القيم المشتركة للرياضة والاحترام والوحدة".

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار على نحو متكرر منذ إبرامه رسميا قبل 10 أيام، مع اندلاع أعمال عنف وتبادل الاتهامات حول وتيرة إعادة رفات الرهائن وإدخال المساعدات وفتح الحدود.