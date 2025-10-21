living cost indicators
كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"

قال المدرب الألماني يورغن كلوب إنه من "الممكن نظريا" عودته لقيادة ليفربول الإنجليزي يوما ما، لكنه مقتنع أن المدير الفني أرني سلوت سيعبر بالنادي الفترة الصعبة الحالية.

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024، بعد أن قاد الفريق إلى كل الألقاب الكبرى تقريبا خلال فترة ولايته التي استمرت 9 سنوات، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلف سلوت المدرب الألماني صاحب الـ58 عاما، ليصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي"، الإثنين: "قلت إنني لن أدرب فريقا مختلفا في إنجلترا لذلك إذا (عدت) فسيكون ليفربول. لذلك نعم، من الناحية النظرية، الأمر ممكن".

ومع ذلك، قال إنه يشعر بالرضا عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول".

وقال كلوب: "أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد التدريب. أنا أدرب بالفعل لكن الأمر مختلف ولا يتعلق باللاعبين. لا أفتقد الوقوف تحت المطر لمدة ساعتين ونصف أو 3 ساعات، كما لا أفتقد حضور المؤتمرات الصحفية 3 مرات أسبوعيا. ولا أفتقد الوجود في غرفة الملابس".

وتابع: "عمري 58 عاما. قد يبدو هذا عمرا كبيرا من وجهة نظرك لكن من وجهات نظر أخرى ليس كبيرا جدا. هذا يعني أنني قد أتخذ قرارا بعد بضع سنوات. لا أعرف".

وتلقى ليفربول 4 هزائم متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، عقب خسارته 2-1 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الأحد، لكن كلوب كان واثقا من أن سلوت سيصحح مسار الفريق في ظل وجود لاعبين مثل فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي.

وأضاف كلوب: "فيرتز، ستشعرون بالخطأ في حال عدم الاعتماد عليه. إنه موهبة مذهلة. إيكيتيكي لاعب مذهل. إنهما مهاجمان. إنها تشكيلة رائعة حقا. لذلك لا داعي للقلق بشأن ليفربول، سيكون كل شيء على ما يرام".

 

Skynews
