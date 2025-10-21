living cost indicators
هدف ماغواير ينهي صيام مانشستر يونايتد عن الفوز في أنفيلد

21
OCTOBER
2025
سجل هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد هدفا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة ليضمن فوزا مثيرا 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، منهيا صيام فريقه عن الفوز على مدى تسع سنوات في أنفيلد.

وتراجع ليفربول، الذي خسر الآن أربع مباريات متتالية في كل المسابقات، إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وصعد يونايتد، الذي فاز بمباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة تحت قيادة المدرب روبن أموريم، إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفاجأ برايان مبيومو لاعب يونايتد جماهير الفريق المضيف بهدف بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة عندما تقدم أماد ديالو للأمام قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم الذي ركض نحوها وأطلق تسديدة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وسدد كودي خاكبو في القائم ثلاث مرات قبل أن يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 78، عندما حول عرضية فيدريكو كييزا إلى داخل الشباك.

 

لكن ماغواير أشعل حماس جماهير يونايتد بهدف الفوز في الدقيقة 84 عندما مرر برونو فرنانديز الكرة إلى المدافع القوي ليلعبها برأسه في المرمى.

Skynews
