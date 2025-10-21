living cost indicators
مبابي يقود ريال مدريد لتخطي خيتافي واستعادة الصدارة

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واصل كيليان مبابي، سلسلة أهدافه وسجل هدفه العاشر في تسع مباريات، ليمنح ريال مدريد الفوز 1-0 على مضيفه خيتافي، مساء الأحد، معيدا فريقه إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في مباراة أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين.

وعانى ريال مدريد في اختراق دفاع خيتافي الصلب حتى تم طرد آلان نيوم، قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، وتلقى خيتافي ضربة جديدة بطرد أليكس سانكريس لحصوله على الإنذار الثاني، بينما تصدى حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، لتسديدة خطيرة في اللحظات الأخيرة ليضمن لفريقه الفوز الثامن في تسع مباريات بالدوري.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين على برشلونة قبل مواجهة الفريقين في قمة الجولة المقبلة، يوم الأحد المقبل، فيما يحتل خيتافي المركز 12 برصيد 11 نقطة.

وواصل المدرب تشابي ألونسو، المداورة في تشكيل ريال الأساسي، إذ أبقى فينيسيوس جونيور وأردا جولر على مقاعد البدلاء، ومنح جود بلينغهام ورودريغو فرصة للمشاركة منذ البداية.

وسدد أوريلين تشواميني من مدى بعيد لكنها مرت فوق العارضة بقليل، بينما تصدى الحارس ديفيد سوريا لتسديدة قوية من ديفيد ألابا من ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول، في حين افتقر فيدريكو فالفيردي للدقة وهو يتابع الكرة المرتدة.

وقضى خيتافي معظم الشوط الأول في صد هجمات ريال مدريد، لكنه أطلق تحذيرا عبر تسديدة مباشرة من سانكريس قبل الاستراحة.

ومع استمرار عجز ريال عن التسجيل، دفع ألونسو بفينيسيوس جونيور بديلا لفرانكو ماستانتونو بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم أشرك أردا جولر بعد عشر دقائق أخرى لم تشهد فرصًا تُذكر.

وطرد نيوم بسبب تدخل عنيف على فينيسيوس، ولم يتأخر ريال في استغلال النقص العددي. فعندما مرر جولر كرة حاسمة اخترقت الدفاع إلى مبابي، الذي كان ظهره للمرمى، استدار النجم الفرنسي وانطلق بالكرة داخل المنطقة وسددها بقوة في شباك الحارس سوريا.

ومبابي، الذي سجل أيضا خمسة أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، يعد إلى جانب الحارس كورتوا من العناصر التي لا يمكن للمدرب ألونسو الاستغناء عنها هذا الموسم، إذ تصدى الحارس البلجيكي لمحاولة من أبو كمارا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرم خيتافي من هدف التعادل.

وقبل المواجهة المرتقبة على صدارة الدوري أمام برشلونة، يستضيف ريال مدريد منافسه يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

 

 

Skynews
{{article.title}}
