الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب الفائز بمونديال الشباب

بعث ملك المغرب محمد السادس، الاثنين، ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بمناسبة تتويجه بكأس العالم للشباب 2025.

وجاء في البرقية الملكية: "فقد تتبعنا بابتهاج بالغ واعتزاز عميق مساركم البطولي الذي توّجتموه بظفركم عن جدارة واستحقاق بكأس العالم لأقل من 20 سنة (نسخة تشيلي 2025)".

وأضاف الملك: "إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نتوجه إليكم بأحر التهاني على هذا الإنجاز العالمي الجديد، الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية".

وأورد الملك محمد السادس: "وإننا لنشيد بهذا التألق الرياضي الذي جاء ثمرة مباركة لثقتكم العالية بالنفس، ولإيمانكم الراسخ بقدراتكم ومهاراتكم، ولِما أبنتم عنه من روح التلاحم والانسجام، وأداء احترافي رائع طيلة أطوار هذه البطولة، حيث شرفتم بلدكم وشبابه أيما تشريف، ومثلتموه وقارتنا الإفريقية خير تمثيل".

وتوج المنتخب المغربي ببطولة العالم للشباب، صباح الأربعاء، بفوزه على الأرجنتين، بهدفين من دون رد في المباراة النهائية على ملعب "تشيلي الوطني" في تشيلي، في إنجاز مغربي وعربي غير مسبوق.