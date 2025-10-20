living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو "فضيحة الطاولة" بين لاعبين مصريين.. وهذا قرار الاتحاد

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل اللاعبيْن عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، بعد مشاجرة وصفت بـ"الفضيحة" في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وشهد قبل نهائي الرجال في البطولة بين مصر ونيجيريا مشادة كلامية عنيفة، بين ثنائي منتخب مصر عصر وأشرف، كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي.

 

وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أشرف حلمي، وهو والد اللاعب محمود أشرف، إن الاتحاد قرر تحويل اللاعبيْن للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا".

واعتبر حلمي أن "ما حدث لا يليق بلاعبيْن يمثلا منتخب مصر".

 

وقال حلمي إنه طلب من ابنه عدم الصعود إلى منصة التتويج بعد فوز مصر بذهبية الرجال، خوفا من حدوث أي احتكاك مع عصر.

 

وحسب مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن أشرف رفض مصافحة عصر قبل اللقاء.

 

وفي لقطة أخرى، يبدي عصر رفضه اللعب طالما بقي أشرف على مقاعد الاحتياط، بينما حال تدخل الجهاز الفني دون اشتباك اللاعبيْن.

 

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout