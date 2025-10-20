فيديو "فضيحة الطاولة" بين لاعبين مصريين.. وهذا قرار الاتحاد

A + A -

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل اللاعبيْن عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، بعد مشاجرة وصفت بـ"الفضيحة" في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وشهد قبل نهائي الرجال في البطولة بين مصر ونيجيريا مشادة كلامية عنيفة، بين ثنائي منتخب مصر عصر وأشرف، كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أشرف حلمي، وهو والد اللاعب محمود أشرف، إن الاتحاد قرر تحويل اللاعبيْن للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا".

واعتبر حلمي أن "ما حدث لا يليق بلاعبيْن يمثلا منتخب مصر".

وقال حلمي إنه طلب من ابنه عدم الصعود إلى منصة التتويج بعد فوز مصر بذهبية الرجال، خوفا من حدوث أي احتكاك مع عصر.

وحسب مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن أشرف رفض مصافحة عصر قبل اللقاء.

وفي لقطة أخرى، يبدي عصر رفضه اللعب طالما بقي أشرف على مقاعد الاحتياط، بينما حال تدخل الجهاز الفني دون اشتباك اللاعبيْن.

