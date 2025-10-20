living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كاراغر يشن هجوما حادا على صلاح: يجب ألا يبدأ أساسيا

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق إن مستوى محمد صلاح هداف الفريق تراجع إلى حد أنه لا ينبغي اعتباره لاعبا أساسيا دائما بعيدا عن ملعب "أنفيلد".

وجاءت تعليقات كاراغر بعد تعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للهزيمة الرابعة على التوالي، الأحد، أمام مانشستر يونايتد.

المهاجم المصري (33 عاما)، الذي وقع على تمديد عقده لمدة عامين في أبريل الماضي، ظهر بمردود أقل بكثير من مستواه الموسم الماضي، ولم يسجل أي هدف باستثناء ركلات الجزاء في 7 مباريات.

وأهدر صلاح فرصة ذهبية للتسجيل أمام مانشستر يونايتد في "أنفيلد"، وقال كاراجر إنه لا ينبغي أن يكون أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق.

وقال كاراغر لشبكة "سكاي سبورتس": "سيخوض ليفربول مباراتين خارج أرضه، في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت ثم سيتوجه إلى برنتفورد. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ هاتين المباراتين".

وأضاف: "يجب أن يبدأ دائما في أنفيلد لأن ليفربول سيكون متفوقا حول حافة منطقة الجزاء وفي أغلب الأحيان يسجل في تلك المواقف، لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا ومع مساعدة الظهير، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ كل مباراة الآن خاصة خارج أرضنا في ظل المستوى الذي يقدمه".

ودخل ليفربول مباراة الأحد بعد خسارته في الدوري أمام كريستال بالاس وتشلسي، والهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي.

ويأتي هذا الأداء الضعيف لليفربول رغم إنفاق 446 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال كاراعر إن المدير الفني أرنه سلوت يجب أن يبني الفريق حول ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز، اللذين انضما مؤخرا إلى "أنفيلد".

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق: "يجب أن يكونا إيساك وفيرتز لأنهما أنفقا الأموال عليهما ونظرا لصغر سنهما مقارنة بصلاح".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 الأسبوع الماضي، بعدما سجل هدفين في الفوز على جيبوتي 3-صفر، لكنه غاب عن المباراة الأخيرة من التصفيات الإفريقية أمام غينيا بيساو في القاهرة.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout