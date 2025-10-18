السبت.. نهائي مرتقب بين ألكاراز وسينر في "Six Kings slam 2025"

A + A -

يتجدد في الرياض، المشهد ذاته الذي خطف أنظار العالم العام الماضي، بعدما تأهل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر مجددًا إلى نهائي بطولة (سيكس كينغز سلام) للتنس، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وجاء ذلك عقب انتصار الثنائي في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي أقيم على ملعب (أيه إن بي أرينا)، وسط أجواء جماهيرية استثنائية.

ففي أولى مواجهات قبل النهائي، قدم ألكاراز أداء قويا أمام الأميركي تايلور فريتز، حسم به اللقاء بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 4, 6 - 2، في وقت متأخر من مساء الخميس، مستعرضا لياقته العالية وقدرته على التحكم بإيقاع المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ليبلغ النهائي بثقة بعد عرض متكامل أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

أما في المواجهة الثانية، فقد واصل سينر، حامل لقب النسخة الماضية، تألقه اللافت، متغلبا على الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي حظي بتشجيع استثنائي من جمهوره، وذلك بمجموعتين متتاليتين 6 - 4, 6 - 2، بعد أداء متزن تميز بالتركيز الذهني العالي وحسم الضربات من الخط الخلفي، ليضمن مكانه في النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وبتأهل ألكاراز وسينر، تتجه الأنظار إلى النهائي المرتقب، السبت، الذي يجمع النجمين مجددًا في مواجهة تعد إعادة لنهائي النسخة الماضية، حين توج سينر باللقب بعد مباراة مثيرة أمام ألكاراز، الذي يدخل هذه النسخة بطموح عالٍ لاستعادة اللقب بعدما خسره في نسخة العام الماضي، في مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين المدرسة الإسبانية في القوة والسرعة والمدرسة الإيطالية في الدقة والذكاء التكتيكي.

ويقام النهائي الكبير وسط أجواء احتفالية وتفاعلية تواكب مستوى الحدث العالمي، فيما يبث اللقاء مباشرة عبر منصة "نتفليكس" إلى أكثر من (300) مليون مشترك حول العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في تجربة تؤكد مكانة موسم الرياض كمنصة عالمية.