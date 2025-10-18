A + A -

كشف يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق أنه لا يستطيع متابعة مباريات الأول بشكل محايد وغير متعصب وذلك بعد قرابة عام ونصف من تركه التدريب.

وتوقف كلوب بطل الدوري الألماني والإنجليزي السابق عن التدريب بعد نهاية الموسم قبل الماضي، وقال لقناة "آر تي إل" يوم الخميس عن مباراة القمة بين بايرن ميونخ ودورتموند: أريد أن يفوز دورتموند في كل مباراة عدا مواجهة لايبزيغ.

وبدأ كلوب مطلع هذا العام العمل كرئيس لقطاع كرة القدم العالمية في شركة ريد بل مالكة نادي لايبزيغ، وخلال مسيرته كمدرب تولى تدريب دورتموند في الفترة من 2008 إلى 2015، وفاز بلقب الدوري الألماني في 2011 و2012.