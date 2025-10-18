رونالدو يتصدر.. وصلاح في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا

A + A -

تصدر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مجددا قائمة مجلة "فوربس" لأعلى لاعبي كرة القدم أجرا، ليكون بين 3 محترفين في السعودية ضمن لائحة اللاعبين العشرة الأوائل لموسم 2025-2026، بينما ضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح الذي حل في المركز السابع.

وهذه المرة السادسة في العقد الأخير التي يتصدر فيها رونالدو قائمة "فوربس"، ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان وكالة "بلومبرغ" أن اللاعب البالغ 40 عاما أصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم.

ومع أرباح من داخل وخارج الملعب تقدر بقرابة 280 مليون دولار، سيكسب رونالدو الذي يدافع عن ألوان النصر السعودي، أكثر من ضعف ما يجنيه غريمه السابق صاحب المركز الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدرت عائداته بـ130 مليون دولار، لكن القسم الأكبر منها من خارج الملعب وليس من راتبه مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي.

ويأتي في المركز الثالث لاعب آخر محترف في الدوري السعودي وتحديدا مع الاتحاد بطل الدوري، وهو الفرنسي كريم بنزيمة الذي يكسب 104 ملايين دولار سنويا بفضل عقده الضخم مع ناديه.

أما اللاعب الثالث المحترف في الدوري السعودي في قائمة العشرة الأعلى دخلا، فهو زميل رونالدو في النصر، المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي يكسب ما يقدر بقرابة 54 مليون دولار، ليحتل بذلك المركز الثامن على قائمة فوربس.

وخسر الدوري السعودي لاعبا على لائحة العشرة الأوائل مقارنة بقائمة الموسم الماضي، وهو البرازيلي نيمار الذي غادر الهلال في يناير ليعود إلى نادي بداياته سانتوس.

وحل نيمار في القائمة الماضية في المركز الثالث بعدما قدرت عائداته بـ110 ملايين دولار في 2024-2025، لكنه الآن يكسب على ما يبدو 38 مليون دولار، معظمها من عقود ليس لها علاقة بسانتوس.

ورغم قوة وثروة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته مبلغا قياسيا قدره 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) على الانتقالات هذا الصيف، فإن لاعبين اثنين فقط من الـ"بريميرليغ" نجحا في الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، هما النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الذي جاء في المركز الخامس، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول حامل اللقب الذي جاء في المركز السابع.

والدوري الأكثر تمثيلا في قائمة العشرة الأوائل هو الإسباني، بوجود 3 لاعبين من ريال مدريد هم الفرنسي كيليان مبابي (الرابع)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (السادس)، والإنجليزي جود بيلينغهام (التاسع).

أما اللاعب الآخر من الدوري الإسباني، فهو نجم برشلونة الشاب لامين يامال، الذي يحتل المركز العاشر بـ43 مليون دولار.

وقالت "فوربس" في بيان: "من المتوقع أن يكسب لاعبو كرة القدم العشرة الأعلى أجرا في العالم مجتمعين ما يقدر بقرابة 945 مليون دولار خلال موسم 2025-2026".