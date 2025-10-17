سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا

A + A -

أحرز السعودي سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا، خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد القاري في الرياض، الخميس.

وتفوق نجم نادي الهلال البالغ من العمر 34 عاما على القطري أكرم عفيف، أفضل لاعب في القارة عامي 2019 و2023، والماليزي عارف أيمن حنبي، ليرفع الجائزة للمرة الثانية بعد 2022.

وقال الدوسري بعد تتويجه: "هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق بل بداية طموحات أكبر. وبهذه المناسبة أبارك للجميع تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم".

ويواصل اللاعبون العرب سيطرتهم على هذه الجائزة منذ عام 2014، علما أنها تمنح فقط للاعبين الآسيويين المحترفين داخل القارة.

في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية التي تستضيف الحدث للمرة الأولى، أصبح الدوسري رابع لاعب يحرز الجائزة مرتين، عقب موسم كان الأفضل تهديفيا في مسيرته، كما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة (10) ليقود الهلال إلى نصف النهائي.

وانضم إلى عفيف (2019، 2023)، الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997، 1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008، 2011)، الذين توجوا مرتين بالجائزة.

وعلى الصعيد المحلي، سجل الدوسري 15 هدفا وصنع 15 هدفا آخر، وهو رقم قياسي مشترك في تاريخ الدوري لموسم واحد، رافعا رصيده الإجمالي إلى 59 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.

كما سجل هدفا في الفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0 في دور المجموعات من مونديال الأندية، ليصبح الهداف الآسيوي التاريخي في البطولة برصيد 5 أهداف، وذلك في طريق الهلال إلى ربع النهائي.

والأسبوع الماضي دخل الدوسري نادي المئة على صعيد المباريات الدولية، وقاد "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخه.