"الملوك الستة".. زفيريف يتلقى خسارة جديدة أمام فريتز

A + A -

واصل نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف نتائجه المخيبة، عقب تعرضه لخسارة أخرى أمام منافسه الأميركي تايلور فريتز.

وخسر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، أمام فريتز بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، يوم الأربعاء، في الدور الأول من بطولة "6 كينغز سلام" الاستعراضية، التي يشارك فيها أبرز نجوم اللعبة البيضاء في العالم، والمقامة حاليا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وهذه هي الخسارة السابعة على التوالي لزفيريف أمام فرينز.

ولا يزال فريتز ينافس من أجل حصد الجائزة الكبرى، حيث يواجه الآن المصنف الأول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي.

وفي المقابل، يلعب في لقاء الدور قبل النهائي الآخر، الإيطالي يانيك سينر أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).