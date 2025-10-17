living cost indicators
توخيل: سأتواصل مع بيلنغهام بشأن منتخب إنجلترا

16
OCTOBER
2025
أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أنه سيتواصل مع جميع اللاعبين، وذلك بعدما فاجأ الكثيرين باستبعاد جود بيلنغهام نجم ريال مدريد الإسباني من معسكر أكتوبر حيث فاز الإنجليز على ويلز ودياً، وضمنوا تأهلهم لكأس العالم 2026 لكرة القدم بالفوز على لاتفيا.

وقال توخيل عبر قناة "سكاي سبورتس" إنه سيتواصل مع جود بيلنغهام قبل اختيار قائمة منتخب إنجلترا لمعسكر شهر نوفمبر، مشيراً إلى أنه لم يُقرر بعد أسماء اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم.

وكان استبعاد بيلنغهام مفاجأة كبيرة، حيث فاز المنتخب الإنجليزي بدونه على ويلز بنتيجة 3 - صفر وديا، ثم فاز 5 - صفر على لاتفيا، ليؤكد تأهله لمونديال 2026.

وشدد مدرب منتخب إنجلترا على عدم وجود أي خلاف شخصي بينه وبين بيلنغهام، موضحاً أن قرار استبعاد نجم ريال مدريد من القائمة كان أساسه الحفاظ على قوام الفريق الذي أدى بشكل جيد في معسكر سبتمبر.

ولم يلتقِ توخيل وبيلنغهام وجهاً لوجه منذ يونيو، عندما اضطر المدرب الألماني للاعتذار عن تصريحاته بأن والدته تشعر بالاشمئزاز من تصرفات نجم ريال مدريد في الملعب.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتواصل مع بيلنغهام بعد معسكر الشهر الجاري، أجاب توخيل بلا تردد "نعم.. ولم لا؟، لأنه بالتأكيد لاعب بارز ومهم".

وأضاف: لا أشك لحظة في أن أي لاعب غاب عن معسكر الشهر الجاري، سيوافق بحماس كبير على الانضمام للمنتخب إذا تم استدعاؤه.

 

وأتم توماس توخيل: لم أستبعد لاعباً لعقابه، لم يرتكب أحد أي خطأ، وأشعر أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في العودة مجدداً لصفوف المنتخب، يجب أن يكون الوضع كذلك، وأثق في مجموعة أكبر من اللاعبين الذين تواجدوا في معسكر هذا الشهر.

