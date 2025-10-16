شاهد يروي تفاصيل جديدة عن حادثة طعن والد لامين يامال

A + A -

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول حادثة طعن منير النصراوي، والد نجم برشلونة لامين يامال، بإقليم كتالونيا في أغسطس العام الماضي.

وكان والد يامال قد نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد أن طعن ثلاث مرات، وأصيب بجروح خطيرة، في 14 أغسطس 2024.

ومنذ ذلك الحين، فتحت السلطات تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، الذي وقع في أحد شوارع حي روكافوندا بمدينة ماتارو، في إقليم كتالونيا.

وذكرت صحيفة "لا فانغوارديا"، التي حصلت على ملف القضية، أن النصراوي مثل، قبل أيام، أمام قاضي التحقيق في ماتارو بصفته متهما وليس ضحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 14 من أغسطس، حوالي الساعة الثالثة ظهرا، عندما كان النصراوي يسير بمفرده، إلى أن تفاجأ بطفل يلقي عليه الماء من الطابق الثالث.

وبعد احتجاج النصراوي، نزل والد الطفل وعمه، وجده إلى الشارع، وتطور الخلاف من مشادات كلامية إلى صراع بالأيدي، انتهى بإصابة النصراوي بجرح في رقبته.

وعلى الفور، تدخلت دورية الشرطة التي كانت قريبة من المكان، وأبعدت والد يامال عن موقع الشجار.

وقال والد يامال للشرطة: "لا يمكن أن يحدث هذا يا رجل، كنت أمشي بهدوء فيرمون علي أشياء".

وبعد ست ساعات، التقى النصراوي بصديقين له وعادوا إلى ماتارو، وذهبوا إلى موقف سيارات في حي روكافوندا، حيث وقع الاعتداء.

وأكد شاهد عيان كان يقطن بالقرب من موقع الحادث، أن الأخوين، ووالدهما وصديقا للعائلة كانوا ينتظرون شخصا ما، مضيفا أنهم كانوا يحملون سكينا قابلة للطي، وعصا معدنية، وحجرا كبير الحجم.

وأوضح: "ركض منير وتبعه الرجل الذي كان يحمل السكين وطعنه، غرز السكين فيه مرتين أو ثلاثا في الصدر وعلى الجانب".

وقال أحد أصدقاء النصراوي: "كانوا يريدون قتله، أحدهم كان يحمل سكينا... كان يضربه بجنون، إنه وحش، كان ينوي قتله".

وبعد الاعتداء، قامت الشرطة بالقبض على المهاجمين الأربعة، وأمر القاضي بإيداع المشتبه به الرئيسي في السجن.

وفي ديسمبر الماضي، أفرج عنه مؤقتا مع إبقائه متهما رسميا بعد تقديم أدلة جديدة للمحكمة، ويصر المتهم على أنه كان ضحية للنصراوي.

وأوضح المعتدي، أنه طعن والد يامال عن "طريق الخطأ" و"دفاعا عن النفس"، بعدما انتزع السكين من أحد أصدقاء النصراوي الذي لكمه وكسر أنفه.