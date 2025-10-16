living cost indicators
محمد صلاح مرشح في انتخابات الكاميرون.. واقعة تثير ضجة

16
OCTOBER
2025
قبل أيام من توجه الكاميرون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسها الجديد الأحد المقبل، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة غريبة أثارت الدهشة والضحك في آن واحد: ظهور صورة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على إحدى القوائم الانتخابية في مدينة نغاونديري.

وبحسب ما أكدته عدة وسائل إعلام محلية بعد عمليات تحقق، فإن الصورة التي تعود لمحمد صلاح ظهرت فعلا على الموقع الرسمي للهيئة الانتخابية الكاميرونية (Elecam)، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في البلاد.

والأغرب من ذلك أن الاسم المرفق بالصورة يتكوّن من الأحرف الأولى للوحة المفاتيح "AZERTY"، ما جعل القصة تبدو أقرب إلى المزحة، لكنها في الوقت نفسه أثارت تساؤلات بشأن دقة وسلامة السجلات الانتخابية في الكاميرون.

ولم تصدر السلطات الكاميرونية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الواقعة، إلا أن الحادثة جددت المخاوف من وجود ثغرات في النظام الانتخابي الإلكتروني.

وفي الأثناء، يستعد محمد صلاح للعودة إلى صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد ختام مرحلة التصفيات الحاسمة والتي نجح خلالها بقيادة منتخب بلاده إلى مونديال 2026، بأداء مميز.

Skynews
{{article.title}}
