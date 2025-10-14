living cost indicators
سكالوني يكشف موقف ميسي من المشاركة مع الأرجنتين

14
OCTOBER
2025
أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عودة ليونيل ميسي إلى تشكيلة المنتخب الوطني وربما يشارك في مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام بويرتوريكو، وذلك بعد غياب المهاجم عن الفوز 1-صفر على فنزويلا للعب مع فريقه إنتر ميامي مطلع الأسبوع الحالي.

وسجل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي 4-صفر على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي لكرة القدم يوم السبت، وقال سكالوني إنه سيتحدث مع اللاعب (38 عامًا) بشأن لياقته البدنية قبل أن يقرر ما إذا كان سيلعب ضد بويرتوريكو.

وقال سكالوني للصحفيين الاثنين: شاهدت ميسي يلعب يوم السبت. وحسب علمي، فقد أنهى المباراة بشكل جيد. لم أتحدث معه بعد.

وأضاف: الآن لدينا الحصة التدريبية الأخيرة للمباراة، وكما نفعل دائما قبل الاستعداد للتدريب النهائي، سأتحدث معه وإذا كان في حالة جيدة فسوف يلعب.

وستقام المباراة ضد بويرتوريكو على ملعب تشيس ستاديوم معقل إنتر ميامي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا بعد نقلها من شيكاغو بسبب مخاوف أمنية ولوجستية.

العربية
