"غاضب بسبب التهاون".. ديشان يهاجم لاعبي فرنسا

أعرب ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط من دفاع فريقه خلال لقائه مع مضيفه منتخب أيسلندا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وفرط المنتخب الفرنسي في تقدمه 2-1، ليسقط في فخ التعادل 2-2 مع منتخب أيسلندا، الاثنين، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة للتصفيات.

ومنح فيكتور بالسون التقدم لأيسلندا، على عكس مجريات اللعب، لكن كريستوفر نكونكو وجان فيليب ماتيتا سجلا هدفين سريعين في الشوط الثاني ليقلبا الأمور لصالح المنتخب الفرنسي.

ولم يهنأ منتخب فرنسا بتقدمه في النتيجة كثيرا، بعدما سجل كريستيان هلينسون هدف التعادل منهيًا بذلك بداية فرنسا المثالية في التصفيات، ويهدر أول نقطتين في مشواره بالمجموعة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلا وحيدا دون خسارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا، فيما رفع منتخب أيسلندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيل منتخب أذربيجان الترتيب بنقطة وحيدة.

ورغم ذلك، طالب ديشان فريقه بأداء أفضل، بعدما فشل في الحفاظ على النقاط الثلاث، حيث صرح لمحطة (تي إف 1) التليفزيونية الفرنسية: كنا متقدمين. ما يغضبني هو الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الثاني.

أضاف المدرب الفرنسي: فتحنا المساحات وتقدمنا في منطقة متقدمة بعد تسجيلنا الهدف الثاني، كان تمركزنا سيئًا للغاية. وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة بعد التقدم في النتيجة.

وكشف ديشان في نهاية حديثه: ربما يكون هذا تهاونا، لكن لا ينبغي أن يحدث لنا. لقد منعنا ذلك من الفوز بهذه المباراة.