"يوم المخاطر".. هكذا تستعد إيطاليا لاستقبال منتخب إسرائيل

يدرك المنتخب الإيطالي أن تأهله إلى مونديال 2026 قد يمرّ من بوابة الملحق الأوروبي، إلّا في حال اجتراح معجزة، ولكن شرط أن يعزز مركزه الثاني في المجموعة التاسعة بفوز على إسرائيل، مساء الثلاثاء، وسط توتر شديد بسبب السياق الجيوسياسي.

ويعيش منتخب الـ"أتزوري" هاجس عدم التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما غاب عن النسختين الاخيرتين في روسيا 2018 وقطر 2022 عقب فشله في اجتياز عقبة الملحق في المرتين.

 

مظاهرة تحت حراسة مشددة

 

في مواجهة إسرائيل، التي مُنيت أمام إيطاليا بهزيمة 4-5 في مباراة حماسية في سبتمبر في ديبريتشن المجرية ضمن الجولة السادسة من التصفيات، يفتقد منتخب إيطاليا مهاجمه المتألق مويس كين الذي أعلن غيابه رسميا ظهر الاثنين بسبب تعرضه لإصابة في كاحله ضد إستونيا.

 

وبعد أربعة أيام من سحق المنتخب النروجي نظيره الاسرائيلي 5-0 في أوسلو على وقع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، تستعد السلطات الإيطالية لـ"يوم محفوف بالمخاطر"، كما أقر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

 

أكد بيانتيدوزي قائلا "جميع المباريات تنطوي على مخاطر، لكن المخاطر لا تعني إثارة الهلع، بل توخي أقصى درجات الحذر".

 

وسيُنشر نحو ألف شرطي، بما في ذلك في شوارع أوديني التي اختيرت لبعدها عن المراكز الحضرية الإيطالية الرئيسة حيث تظاهر مئات الآلاف في أوائل أكتوبر وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وكان عمدتها يأمل حتى الأسبوع الماضي في نقل مكان المباراة.

 

قبل صافرة بداية المباراة، ورغم اكتمال المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة بنجاح مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الاثنين، من المتوقع مشاركة قرابة 10 آلاف متظاهر في مسيرة تحت حراسة مشددة تبدأ في الساعة 5:30 مساء.

Skynews
