كم سيحصل برشلونة من مباراته أمام فياريال في ميامي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، عن العائد المالي الكبير الذي قد يحصل عليه نادي برشلونة مقابل خوض مباراة في مدينة ميامي الأميركية أمام فياريال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الكتالوني و"الغواصات الصفراء" سيحصلان على مبالغ تتراوح بين 5 و7 ملايين يورو لكل فريق، لقاء مشاركتهما في المباراة التي ستقام على ملعب "هارد روك" في شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية لم تُعلن بعد.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه المبالغ تُمنح كتعويض عن رحلة الأندية والجماهير إلى الولايات المتحدة، ضمن ترتيبات تنظيمية ضخمة يشرف عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة "لا ليغا".

 

من جانبه، أكد رئيس نادي فياريال، فرناندو رويغ، أن إدارة النادي ستتكفل بتكاليف سفر جماهيرها إلى ميامي مجانا، مضيفا أن الخطة تهدف لضمان حضور المشجعين في المدرجات دون تحميلهم أي نفقات إضافية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إقامة المباراة بين برشلونة وفياريال في 20 ديسمبر المقبل، بعد حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

 

ووصف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الخطوة بأنها "تاريخية"، قائلا: "هذه المباراة ترتقي بالدوري الإسباني وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد كليا."

 

يُذكر أن "لا ليغا" كانت قد حاولت لأول مرة في عام 2018 إقامة مباراة في الخارج بين برشلونة وجيرونا، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من بعض الأندية واللاعبين والجماهير، قبل أن تنجح أخيرا هذا الموسم في تنفيذها.

