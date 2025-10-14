living cost indicators
ليلة العرب في تصفيات المونديال.. هذا سيناريو التأهل

14
OCTOBER
2025
ليلة عربية كبيرة تشهدها ملاعب تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء، حيث سيحجز منتخبان عربيان المقعدان التاريخيان رقم 6 ورقم 7، لتكتمل المشاركة التاريخية العربية في المونديال بوصول 7 منتخبات.

الإمارات وقطر

 

يحلم "الأبيض" الإماراتي بالوصول للمونديال بعد غياب 36 عاما، وذلك في حال تحقيق التعادل أو الفوز على منتخب قطر، في الدوحة.

 

أما "العنابي" القطري فيطمح كذلك لمشاركته الثانية في المونديال، ولكنه سيحتاج الانتصار فقط، للتأهل أمام جماهيره في الدوحة.

 

السعودية العراق

 

في الموقعة الثانية، يطمح "الأخضر" السعودي بالتأهل للمرة السابعة، وهو رقم تاريخي عربي. السعودية تستطيع التأهل بالتعادل أو الفوز على العراق، وستكون مدعومة بـ60 ألف مشجع على ملعب الإنماء في جدة.

 

أما العراق، فيحلم بالوصول للمونديال للمرة الثانية بعد غياب 40 عاما، ولكنه سيحتاج لتحقيق المفاجأة والانتصار على السعودية أمام جماهيرها.

 

مونديال تاريخي

 

وبعد ليلة الثلاثاء، سيضمن العرب 7 مقاعد كاملة في المونديال، لأول مرة بالتاريخ، بعد تأهل الأردن والمغرب ومصر وتونس والجزائر.

 

كما سيستطيع العرب خطف مقعدا ثامنا في الملحق العالمي، الذي سيشارك فيه منتخب عربي من آسيا، وسينافس فيه منتخبات من إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا.

Skynews
