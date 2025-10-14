قلق في برشلونة من والد لامين يامال.. "سيكرر قصة نيمار"

A + A -

كشف رومان مولينا الصحفي الاستقصائي الفرنسي أن برشلونة لم يعد يحتمل منير نصراوي والد النجم لامين يامال والذي أصبحت مطالباته لا تتوقف، وسط مخاوف أن يكرر قصة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 8 أعوام وذلك بضغط من والده.

وحصل لامين يامال على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" وخرج والد لامين غاضباً وينتقد فوز عثمان ديمبلي بالجائزة، معتبراً ابنه "الأفضل في العالم".

وقال مولينا في مقطع مصور نشره على صفحته في "يوتيوب": أصبح والد لامين يامال أكثر تأثيراً على ابنه منذ أن ازدادت شهرة الأخير في عالم كرة القدم، إذ ضغط العام الماضي على برشلونة لتوقيع عقد مع نجله لقاء 300 ألف يورو أسبوعياً، وهو ما حدث في نهاية المطاف.

وواصل: كان منير نصراوي غاضباً من إدارة برشلونة التي يرى أنها دعمت البرازيلي رافينيا أكثر من ابنه لامين يامال في سباق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، وهو التصرف الذي أغضب النادي الكتالوني، إذ يراه الأخير يؤثر على وحدة لاعبي الفريق وسلامة الأجواء في غرفة الملابس.

وأتبع مولينا: كان برشلونة يقول "نعم" لكل شيء يطلبه والد لامين يامال، حتى أنه وافق على بعض الطلبات الغريبة مثل طلب طائرة خاصة أكثر من مرة. واليوم يخشى النادي أن يكون لمنير نصراوي دور في انتقال ابنه إلى باريس سان جيرمان على غرار ما فعله والد نيمار مع ابنه في عام 2017 عندما دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.