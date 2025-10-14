نجاة منتخب نيجيريا من كارثة جوية

A + A -

اضطر منتخب نيجيريا لكرة القدم إلى الهبوط اضطراريا في لواندا عاصمة أنغولا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت بعدما تحطم زجاج الطائرة المستأجرة وذلك قبل يومين من المواجهة الحاسمة أمام بنين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب "النسور" على ليسوتو 2-1 وبات بحاجة للفوز على المتصدرة بنين للتأهل إلى كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل.

ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية فإن بعثة المنتخب التي تضم نجوماً كباراً في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي التركي وأوديولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، كانت في طريقها إلى مطار فيكتور أتا الدولي في أويو النيجيرية، لكن بعد 25 دقيقة من إقلاع الرحلة من جنوب إفريقيا تعرضت الطائرة إلى عطل فني، إذ لاحظ القائد تحطم زجاج الطائرة الأمامي ما أجبره على العودة إلى لواندا الأوغندية مجدداً بعد توقف قصير للتزود بالوقود.

وأكد الاتحاد النيجيري يوم الأحد وصول أفراد البعثة بسلام إلى أويو، مشيراً إلى أن شركة "فاليو جيت" مالكة الطائرة المستأجرة والجهات الحكومية الفيدرالية تتابع القضية بشكل مكثف.

ومن المنتظر أن تواجه نيجيريا، ثالثة المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية برصيد 14 نقطة، المتصدرة بنين التي تتفوق عليها بثلاث نقاط في المباراة الأخيرة من التصفيات، أملاً في العودة إلى كأس العالم مجدداً عقب غياب "النسور" عن النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر بين نوفمبر وديسمبر 2022.