living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجاة منتخب نيجيريا من كارثة جوية

14
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

اضطر منتخب نيجيريا لكرة القدم إلى الهبوط اضطراريا في لواندا عاصمة أنغولا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت بعدما تحطم زجاج الطائرة المستأجرة وذلك قبل يومين من المواجهة الحاسمة أمام بنين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب "النسور" على ليسوتو 2-1 وبات بحاجة للفوز على المتصدرة بنين للتأهل إلى كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل.

ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية فإن بعثة المنتخب التي تضم نجوماً كباراً في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي التركي وأوديولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، كانت في طريقها إلى مطار فيكتور أتا الدولي في أويو النيجيرية، لكن بعد 25 دقيقة من إقلاع الرحلة من جنوب إفريقيا تعرضت الطائرة إلى عطل فني، إذ لاحظ القائد تحطم زجاج الطائرة الأمامي ما أجبره على العودة إلى لواندا الأوغندية مجدداً بعد توقف قصير للتزود بالوقود.

وأكد الاتحاد النيجيري يوم الأحد وصول أفراد البعثة بسلام إلى أويو، مشيراً إلى أن شركة "فاليو جيت" مالكة الطائرة المستأجرة والجهات الحكومية الفيدرالية تتابع القضية بشكل مكثف.

ومن المنتظر أن تواجه نيجيريا، ثالثة المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية برصيد 14 نقطة، المتصدرة بنين التي تتفوق عليها بثلاث نقاط في المباراة الأخيرة من التصفيات، أملاً في العودة إلى كأس العالم مجدداً عقب غياب "النسور" عن النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر بين نوفمبر وديسمبر 2022.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout