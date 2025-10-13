هولندا تعبر محطة فنلندا وتقترب من مونديال 2026

A + A -

حقق منتخب هولندا فوزا مريحا على ضيفه الفنلندي بنتيجة 4-0، الأحد، في تصفيات كأس العالم 2026، ليواصل تقدمه بثبات نحو التأهل.

وافتتح دونيل مالين التسجيل لمنتخب "الطواحين" مبكرا، ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني برأسية.

وسجل ممفيس ديباي ثالث الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 38، رافعا رصيده إلى 54 هدفا دوليا، بعدما كسر الشهر الماضي الرقم القياسي السابق لروبن فان بيرسي (50 هدفا).

وقبل نهاية اللقاء بست دقائق، اختتم كودي خاكبو الرباعية الهولندية.

بهذا الفوز، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات، ليبتعد مؤقتا في صدارة المجموعة السابعة بفارق 6 نقاط عن بولندا التي تخوض مباراتها لاحقا ضد ليتوانيا.