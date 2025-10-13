living cost indicators
بفوزها على جزر القمر.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026

تأهلت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 1- صفر على جزر القمر يوم الأحد لتحسم صدارة مجموعتها.

وباتت غانا الدولة الإفريقية الخامسة التي تتأهل للمشاركة في البطولة التي تقام في أميركا الشمالية بعد المغرب وتونس ومصر والجزائر.

وتصدّر منتخب "النجوم السوداء" المجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية.

وستكون هذه المشاركة الخامسة لغانا في كأس العالم، بعد أعوام 2006 و2010 (بلغت ربع النهائي) و2014 و2022.

وسجل محمد قدوس هدف الفوز في الدقيقة 47 بعد تمريرة عرضية من توماس بارتي ليمنح الجماهير الغفيرة الفوز المنشود.

وعادت غانا إلى الساحة الدولية بعدما تراجعت على الصعيد القاري في الأشهر الأخيرة، وتحديدا في بطولة الأمم الإفريقية مطلع عام 2024 حيث خرجت من دور المجموعات.

 

وأدت هذه النتائج إلى إقالة المدرب الإيرلندي كريس هيوتون ووصول أوتو أدو بدلا منه، من دون أن ينعكس ذلك إيجابا إذ احتلت غانا المركز الأخير في المجموعة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة، مع سجل كارثي من دون أي فوز مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

 

وكان منتخب جزر القمر الوحيد الذي هزم "النجوم السوداء" في تصفيات كأس العالم، في مباراة الذهاب في نوفمبر 2023 بنتيجة 1-0.

 

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت مالي على ضيفتها مدغشقر 4-1، سجلها لاسين سينايوكو (10 و63) ودورجيليس نيني (38) ومهاجم فينورد الهولندي غاوسو ديارا (90+5)، وسجل للفريق المنافس جوهان نزي (90).

 

كذلك فازت جمهورية إافريقيا الوسطى في نفس المجموعة على جارتها تشاد بنتيجة 3-2.

Skynews
{{article.title}}
