بعد يوم من كشف "خيانته".. حريق يشتعل في منزل فينيسيوس

باشرت فرق الإطفاء حريقاً اندلع الخميس في منزل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الواقع في منطقة موراليخا الفاخرة بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد يوم من كشف صديقته السابقة فيرجينيا فونسيكا خيانته لها.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" التي غطت الحدث، فإن الحريق بدأ في سقف غرفة الساونا الواقعة في الطابق السفلي من المنزل والتي احترقت بالكامل، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف خارج الفيلا الفاخرة.

وتلقت غرفة الطوارئ بالدفاع المدني بالعاصمة مدريد البلاغ عند حوالي الساعة 11 صباحًا، وعلى الفور أرسلت فرقتين من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، الذين تمكنوا من السيطرة على النيران وتهوية الأماكن المتضررة، بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق كان ماساً كهربائياً، لكن لحسن الحظ لم تسجل إصابات نظراً لوجود اللاعب البرازيلي خارج المنزل، إذ يعسكر مع منتخب بلاده البرازيل حالياً في كوريا الجنوبية استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض واليابان في العاشر والرابع عشر من الشهر الجاري.

ويعيش فينيسيوس أزمة كبيرة على الصعيد الشخصي بعدما أنهت صديقته فيرجينيا فونسيكا علاقتهما بسبب تسريب محادثات له مع عارضة أزياء، بينما رد اللاعب في بيان عبر "إنستغرام" يعتذر فيه لفونسيكا ويعترف أنه لم يكن يعاملها بالشكل اللائق.