"أجبره ناديه على المسكنات".. نجم كرواتيا قد يموت في أي لحظة

يواجه إيفان كلاسنيتش نجم منتخب كرواتيا السابق خطر الموت في أي لحظة بعدما أضرت مسكنات الألم التي وصفها له ناديه السابق فيردر بريمن الألماني بصحته إثر مرض في الكلى قبل 17 عاماً.

ولعب كلاسنيتش (45 عاماً) لعدد من الأندية في أوروبا منها نانت الفرنسي وبولتون الإنجليزي بالإضافة إلى فيردر بريمن الألماني الذي ارتدى قميصه 7 أعوام بين 2001 و2008.

وظهر اللاعب الدولي الكرواتي السابق (41 مباراة دولية و12 هدفاً) في فيلم وثائقي بثه التلفزيون الألماني مساء الأربعاء: لا أعرف كم تبقى لي قبل أن أفارق الحياة، أحتاج إلى تناول الأقراص الطبية في كل يوم، ولا أتمنى أن يضطر أحد إلى المرور بمثل تجربتي.

وتحدث كلاسنيتش الذي خضع لثلاث عمليات زرع كلية عن أسباب مرضه، إذ قال إن أطباء ناديه السابق فيردر بريمن وصفوا له مسكنات للألم حتى يستطيع لعب المباريات، إثر تعرضه لفشل كلوي في عام 2007 ما أجبره على الابتعاد عن الملاعب قرابة 10 أشهر.

وفي عام 2008 وعندما خرج إيفان من النادي الألماني زعم أن أطباء النادي على علم بمشكلته الصحية ومع ذلك واصلوا إجباره على تناول المسكنات، قبل أن يكسب قضية ضد فيردر بريمن، إذ حكمت المحكمة بتعويضه أكثر من 4 ملايين يورو ثمناً للأضرار التي نتجت عن ذلك.

وقال: مهما كان التعويض الذي حصلت عليه فلن أعود إلى صحتي، للأسف منحوني المسكنات وأقنعوني بأنه لا يمكن ممارسة الرياضة بدونها. لو كنت أعلم أنني أعاني من مرض في الكلى لما تناولتها.

وعوقب شخصان وهما غوتز ديمانسكي ومانغو غوها طبيب القلب المسؤول عن الفحوصات الداخلية الدورية السنوية آنذاك، بدفع تكاليف كلاسنيتش الطبية السابقة والمستقبلية، بالإضافة إلى تعويض عن فقدان الدخل.

العربية
{{article.title}}
