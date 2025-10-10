living cost indicators
الاتحاد الكويتي يرد على الانتقادات بشأن حكم مباراة السعودية

10
OCTOBER
2025
بطريقته الخاصة، ردّ الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الخميس، على الانتقادات، التي طالت طاقم تحكيم مباراة السعودية وإندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، بقيادة أحمد العلي.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان: "هنأ رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح طاقم الحكام الدولي بقيادة الحكم أحمد العلي والحكمين المساعدين عبدالهادي العنزي وأحمد صادق والحكم الرابع عمار اشكناني وفي تقنية الفيديو المساعد الحكمين عبدالله جمالي وعبدالله الكندري على الإدارة المميزة للمباراة التي جمعت أمس الأربعاء منتخبي السعودية وإندونيسيا".

وأضاف: "قال الشيخ أحمد اليوسف إنه سيقوم بتكريم طاقم الحكام لقيادتهم المباراة بمستوى مميز".

وشهدت المباراة العديد من القرارات المثيرة للجدل، حسب متابعين، حيث احتسب الحكم أحمد العلي ركلتي جزاء للمنتخب الإندونيسي، وركلة أخرى للمنتخب السعودي، جاءت جميعها بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

كما أثار العلي الكثير من الانتقادات بعدما طرد لاعب المنتخب السعودي محمد كنو، بعد إنذاره مرتين في ثوانٍ معدودة، الأول لتعطيل اللعب، والثاني للاعتراض على القرار.

وكانت المباراة انتهت بفوز السعودية على إندونيسيا بنتيجة 3/2.

وتضم المجموعة الثانية بتصفيات الملحق كل من السعودية والعراق وإندونيسيا.

Skynews
