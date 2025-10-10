تبون يهنئ منتخب الجزائر بتأهله إلى كأس العالم 2026

A + A -

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتخب بلاده لكرة القدم، عقب نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على الصومال 3 - صفر، الخميس، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تتأهل فيها الجزائر للمشاركة في المونديال، بعد نسخ 1982، و1986، و2010، و2014.

وكتب الرئيس تبون، على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "سعداء وفخورون جدا بتأهلكم للمونديال. لقد عدتم بكل الشعب الجزائري لأجواء الفرح الكبير، داخل الوطن وخارجه.. ألف شكر للخضر.. أدام الله علينا أفراح الجزائر المحروسة".

وأشاد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بتهنئة تبون، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنها تمثل تحفيزا قويا.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا الوصيفة قبل مباراتهما المرتقبة الإثنين المقبل بمدينة تيزي وزو، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

جدير بالذكر أن منافسات المونديال العام المقبل، ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.