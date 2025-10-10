حامل في الشهر السابع.. عداءة فنزويلية تذهل الجميع بإكمال سباق 10 كيلومترات

A + A -

فاجأت جوزلين بريا، الرياضية الأولمبية الفنزويلية، الجميع بعدما شاركت في سباق لمسافة 10 كيلومترات في العاصمة كاراكاس وهي حامل في الشهر السابع.

وأكملت العداءة البالغة من العمر "31 عاما" السباق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في زمن قدره 40 دقيقة و31 ثانية، أي بوتيرة 4 دقائق لكل كيلومتر.

وخطفت بريا الأنظار في السباق ولم يتوقف المشجعون عن تشجيعها وسط نظرة مذهلة من المتنافسين، كونها كانت في مرحلة متقدمة من الحمل.

ونشرت الرياضية الفنزويلية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024 ووصلت إلى نهائي 5 آلاف متر، الصور على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مؤكدة أنها شاركت في "سباقها المفضل مع شريكها المفضل".

يذكر أن بريا كانت قد فازت في السباق العام الماضي، فيما حصلت شقيقتها إديمار بريا على ذهبية نسخة 2025.

وتملك الفنزويلية العديد من الإنجازات والأرقام القياسية الوطنية في سباقات 1500 متر و5 آلاف متر.