living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسميا.. رابطة الليغا تحسم الجدل بشأن مباراة برشلونة وفياريال

10
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أخيرا، ستجري رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إحدى مبارياتها من الموسم العادي في الولايات المتحدة.

 

وأكدت رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء، أن فريقي فياريال وبرشلونة سيلعبان على ملعب (هارد روك) في ميامي يوم 20 ديسمبر القادم.

 

وقال خافيير تيباس، رئيس الرابطة الدوري الإسباني: "هذه المباراة خطوة تاريخية ترتقي بالدوري الإسباني وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد كليا"، بحسب بيان للرابطة.

 

وكان تيباس ورابطة الدوري يسعيان منذ فترة لإقامة مباراة من الموسم العادي في الخارج، وكانت المحاولة الأولى في عام 2018 بمباراة بين برشلونة وجيرونا، لكن الفكرة تم رفضها بعد انتقادات من بعض اللاعبين والجماهير والأندية.

كما فشلت محاولاتها اللاحقة للعب هناك، لكن الخطة مضت قدما هذه المرة بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإثنين على إقامة المباراة على الرغم من معارضة مجموعات المشجعين في جميع أنحاء القارة.

 

ولم يعارض يويفا خطط رابطة الدوري الإسباني وكذلك رابطة الدوري الإيطالي، التي ترغب في أن يواجه ميلان فريق كومو في أستراليا العام المقبل.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout