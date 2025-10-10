رسميا.. رابطة الليغا تحسم الجدل بشأن مباراة برشلونة وفياريال

A + A -

أخيرا، ستجري رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إحدى مبارياتها من الموسم العادي في الولايات المتحدة.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء، أن فريقي فياريال وبرشلونة سيلعبان على ملعب (هارد روك) في ميامي يوم 20 ديسمبر القادم.

وقال خافيير تيباس، رئيس الرابطة الدوري الإسباني: "هذه المباراة خطوة تاريخية ترتقي بالدوري الإسباني وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد كليا"، بحسب بيان للرابطة.

وكان تيباس ورابطة الدوري يسعيان منذ فترة لإقامة مباراة من الموسم العادي في الخارج، وكانت المحاولة الأولى في عام 2018 بمباراة بين برشلونة وجيرونا، لكن الفكرة تم رفضها بعد انتقادات من بعض اللاعبين والجماهير والأندية.

كما فشلت محاولاتها اللاحقة للعب هناك، لكن الخطة مضت قدما هذه المرة بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإثنين على إقامة المباراة على الرغم من معارضة مجموعات المشجعين في جميع أنحاء القارة.

ولم يعارض يويفا خطط رابطة الدوري الإسباني وكذلك رابطة الدوري الإيطالي، التي ترغب في أن يواجه ميلان فريق كومو في أستراليا العام المقبل.