living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المنتخب السعودي يفوز على إندونيسيا.. ويضع قدما في المونديال

10
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عوض المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى انتصار 3-2 على ضيفه الإندونيسي بفضل ثنائية فراس البريكان في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 في جدة، الأربعاء.

 

ووضع كيفن ديسك الضيوف في البداية من ركلة جزاء في الدقيقة 11، لكن صالح أبو الشامات أدرك التعادل بعدها بست دقائق بتسديدة قوية بيسراه من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصعب الجوير.

 

ووضع فراس البريكان السعودية في المقدمة بالدقيقة 36 عبر ركلة جزاء نفذها بقدمه اليسرى قبل أن يجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 62 بتسديدة بيسراه من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بعدما تابع تسديدة الجوير التي ردت من حارس الضيوف.

 

لكن ديسك سجل الهدف الثاني له ولإندونيسيا من ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين.

 

وحصل البديل محمد كنو على بطاقة صفراء ثم طرد مباشر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للاعتراض على الإنذار ليغيب عن مباراة العراق المقبلة.

 

بهذا الفوز، وضع المنتخب السعودي قدما في المونديال، متصدرا المجموعة الثانية من تصفيات الملحق بـ3 نقاط ثمينة.

ويقام الملحق الآسيوي بنظام دوري من دور واحد على مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام العام المقبل، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في المجموعتين إلى دور فاصل للتنافس على أمل التأهل عبر الملحق العالمي.

 

وتضم المجموعة الأولى قطر وسلطنة عُمان والإمارات وتقام منافستها في الدوحة بينما تضم المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتستضيفها مدينة جدة.

 

ويلتقي العراق مع إندونيسيا في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم السبت المقبل قبل أن يواجه السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout