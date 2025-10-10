المنتخب السعودي يفوز على إندونيسيا.. ويضع قدما في المونديال

A + A -

عوض المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى انتصار 3-2 على ضيفه الإندونيسي بفضل ثنائية فراس البريكان في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 في جدة، الأربعاء.

ووضع كيفن ديسك الضيوف في البداية من ركلة جزاء في الدقيقة 11، لكن صالح أبو الشامات أدرك التعادل بعدها بست دقائق بتسديدة قوية بيسراه من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصعب الجوير.

ووضع فراس البريكان السعودية في المقدمة بالدقيقة 36 عبر ركلة جزاء نفذها بقدمه اليسرى قبل أن يجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 62 بتسديدة بيسراه من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بعدما تابع تسديدة الجوير التي ردت من حارس الضيوف.

لكن ديسك سجل الهدف الثاني له ولإندونيسيا من ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين.

وحصل البديل محمد كنو على بطاقة صفراء ثم طرد مباشر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للاعتراض على الإنذار ليغيب عن مباراة العراق المقبلة.

بهذا الفوز، وضع المنتخب السعودي قدما في المونديال، متصدرا المجموعة الثانية من تصفيات الملحق بـ3 نقاط ثمينة.

ويقام الملحق الآسيوي بنظام دوري من دور واحد على مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام العام المقبل، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في المجموعتين إلى دور فاصل للتنافس على أمل التأهل عبر الملحق العالمي.

وتضم المجموعة الأولى قطر وسلطنة عُمان والإمارات وتقام منافستها في الدوحة بينما تضم المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتستضيفها مدينة جدة.

ويلتقي العراق مع إندونيسيا في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم السبت المقبل قبل أن يواجه السعودية يوم الثلاثاء المقبل.