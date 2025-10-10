living cost indicators
السيسي يهنئ المنتخب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026

10
OCTOBER
2025
حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تهنئة منتخب بلاده بالتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

 

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاربعاء "أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك".

 

وأضاف: "لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".

وأوضح "أدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم..أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائما مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها".

 

وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على مضيفه منتخب جيبوتي، الأربعاء، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال.

 

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، مع تبقي جولة وحيدة على نهاية التصفيات.

Skynews
