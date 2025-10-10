living cost indicators
برقم قياسي جديد.. صلاح يحفر اسمه في تاريخ إفريقيا

10
OCTOBER
2025
واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما حقق رقما جديدا يضاف إلى سجله الحافل في عالم الساحرة المستديرة.

وبات صلاح الهداف التاريخي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما تمكن من التسجيل خلال لقاء منتخب بلاده مع مضيفه منتخب جيبوتي، الأربعاء، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي يقام بمدينة الدار البيضاء المغربية حاليا.

ورفع "الفرعون المصري" رصيده التهديفي بتصفيات المونديال إلى 19 هدفا، ليحطم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في تصفيات القارة السمراء لكأس العالم وبعدد مباريات أقل.

وجاءت أهداف نجم ليفربول الإنجليزي الـ19 في 34 مباراة لعبها بالتصفيات، حيث يتفوق بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الجزائري إسلام سليماني، الذي أحرز 18 هدفا في 37 مباراة خاضها مع منتخب بلاده في التصفيات، وكذلك الإيفواري ديدييه دروغبا، الذي أحرز 18 هدفا أيضا في 47 لقاء، والكاميروني إيتو والبوركيني موموني داغانو، اللذين سجلا نفس العدد من الأهداف بعدما لعبا 44 لقاء.

وحمل الهدف الذي أحرزه صلاح لمنتخب مصر في الدقيقة 14 من عمر لقاء الفريق ضد جيبوتي الرقم 60 بقميص (الفراعنة)، ليعزز مكانته في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق، بفارق 8 أهداف خلف حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب المصري، الذي يتربع على صدارة القائمة.

 

وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بفارق 5 أهداف أمام النجم المعتزل محمد أبو تريكة، الذي أحرز 14 هدفا، علما بأن هذا هو هدفه الثامن في التصفيات الحالية، ليتقاسم صدارة هدافيها مع الغابوني دينيس بوانغا.

 

 

Skynews
