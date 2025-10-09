سكالوني يضم بائعاً متجولاً إلى منتخب الأرجنتين

living cost indicators
أثار ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ضجة واسعة، عبر استدعاء بعض اللاعبين بشكل مفاجئ لقائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين القادمتين أمام فنزويلا وبورتوريكو.

ومن بين اللاعبين الذين استدعاهم سكالوني ، لاوتارو ريفيرو، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو بائع متجول سابق، حيث ألهمت رحلته من المعاناة إلى البطولة الكثيرين.

ولفت المدافع ريفيرو أنظار نادي ريفر بليت الذي فعل مؤخرا بند إعادة الشراء في عقده من أجل تمكينه من المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولكن قبل بضع سنوات فقط، كان ريفيرو يبيع حلوى ألفاخوريس، وهي كعكة شهيرة من أميركا الجنوبية، في الشوارع لإعالة أسرته.

ولد ريفيرو ونشأ في مورينو مع خمسة أشقاء، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي لوس هالكونيس المحلي، على بعد بضعة مبان من منزله، وأمضى أيامه الأولى في صقل مهاراته باللعب في الأراضي الفارغة في الحي قبل أن ينتقل إلى فيلا لورو نورتي ولا فيكتوريا، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

وفي الرابعة عشرة من عمره، انضم ريفيرو إلى فريق ريفر بليت للشباب حيث كان يلعب في البداية في خط الوسط قبل انتقاله إلى الدفاع، وبحلول عام 2021، انتقل إلى فريق الرديف لريفر بليت ، الذي ينافس في الدوريات الأدنى في الأرجنتين.

وفي عام 2024، أصبح ريفيرو ركيزة أساسية لدفاع الفريق الرديف، ولفت انتباه مدرب ريفر بليت مارتن ديميكيليس، الذي ضمه إلى تشكيلة الفريق في كأس ليبرتادوريس، لكن بسبب ندرة مشاركاته انتقل على سبيل الإعارة إلى فريق سنترال كوردوبا، وظهر معه لأول مرة في يونيو الماضي حينما خسر فريقه أمام تاليريس 2-4.

وزادت مشاركات ريفيرو تحت قيادة المدرب جونزاليس فيليز، قبل أن يخرج من حسابات المدرب الذي خلفه ، عمر دي فيليبي، لكن بعد فترة من الغياب عاد للمشاركة قبل أن يصبح في عام 2025 أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في الأرجنتين، ليعود بعدها إلى ريفر بليت.

العربية
