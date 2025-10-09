living cost indicators
قبل مواجهة إسرائيل.. غاتوزو يساند غزة مجددا

قال المدير الفني لمنتخب إيطاليا جينارو غاتوزو، الثلاثاء، إنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، وذلك قبيل خوض مباراة ضد إسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

 

وتواجه إيطاليا استونيا في تالين، السبت، لكن كل الأنظار ستكون موجهة إلى المواجهة التالية أمام إسرائيل في أوديني، الخميس، بعدما عمت تظاهرات شعبية مؤيدة للفلسطينيين مختلف أرجاء البلاد الأسبوع الماضي.

 

وفي يوم إضراب نظم دعما للفلسطينيين، الجمعة، توجه متظاهرون إلى مركز تدريب منتخب إيطاليا في فلورنسا للمطالبة بإلغاء المباراة، ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل مباراة الأسبوع المقبل.

 

وقال غاتوزو للصحفيين الثلاثاء: "نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة، لأننا إن لم نفعل فسنعتبر خاسرين صفر-3. أكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء وللأطفال أمر مؤلم للغاية، ويمزق قلبي رؤيته"، مؤكدا مرة أخرى تضامنه مع غزة بعد تصريحات سابقة مشابهة.

 

وشهدت إيطاليا في نهاية الأسبوع الماضي، واحدة من أكبر الاحتجاجات في أوروبا ضد استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل عامه الثالث.

 

لكن نتيجة حجم القتل والدمار الذي يلحق بغزة، تتزايد الدعوات المطالبة بحظر مشاركة إسرائيل في المنافسات الرياضية الدولية.

 

وشهدت مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء بطئا ملحوظا، مع توقع وجود مساحات شاغرة كبيرة في ملعب "بلو إنرجي" الذي سيخضع لإجراءات أمنية واسعة النطاق.

 

وتابع غاتوزو: "الأجواء لن تكون سهلة، لأن هناك نحو 10 آلاف شخص سيكونون خارج الملعب، و5 إلى 6 آلاف فقط داخله".

 

وأضاف: "نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وكنت أفضل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمسة، كما حدث في بيرغامو قبل شهر، عندما فزنا على إستونيا 5-0".

 

إيطاليا التي فشلت في بلوغ النهائيات في النسختين الأخيرتين، تحتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتساوي بـ9 نقاط مع إسرائيل، وبفارق 6 نقاط عن النرويج المتصدرة، مع مباراة أقل منهما.

 

ويضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر الى النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.

 

وخرج المنتخب الإيطالي الشهر الماضي فائزا على إسرائيل 5-4 في مواجهة مشحونة أقيمت في المجر، حيث يخوض الأخير مبارياته البيتية منذ إعلان إسرائيل حربها على غزة في أكتوبر 2023.

 

وخلال مواجهة البلدين الأخيرة في ديبريسين، أدار عدد قليل من مشجعي المنتخب الإيطالي المتواجدين، ظهورهم لأرضية الملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، بينما سُمعت صافرات استهجان من بعض أنحاء المدرجات، ورفع المشجعون لافتات كتبت عليها كلمة "توقفوا".

 

 

Skynews
{{article.title}}
