فيديو.. الحر يسقط جوكوفيتش أرضا لكنه يفوز

8
OCTOBER
2025
انهار النجم الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش، على أرض الملعب في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، قبل أن يتعافى ليفوز على الإسباني خاومي مونار.

وتأثر نجوم التنس المشاركون في بطولة شنغهاي بارتفاع درجات الحرار والرطوبة، حيث تغلب جوكوفيتش بصعوبة بالغة على مونار بنتيجة 6-3 و5-7 و6-2.

وبدا أن جوكوفيتش غير قادر على استكمال المباراة بعد تلقيه العلاج من إصابة في الكعب الأيسر، لكن بعد فحص سريع استعاد المصنف الرابع عالميا عافيته وتأهل لدور الثمانية.

وأصبح جوكو (38 سنة)، أكبر لاعب سنا يصل إلى دور الثمانية في إحدى بطولات الأساتذة "فئة ألف نقطة".

ويبقى أمام النجم المخضرم فرصة ذهبية لتحقيق لقبه الأول في بطولات الأساتذة منذ عام 2023، في ظل غياب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا بسبب الإصابة، والإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني الذي اضطر لعدم استكمال مباراته في الدور الثالث.

وفي مواجهة أخرى، فاز الدنماركي هولغر رون المصنف العاشر، بشق الأنفس على الفرنسي جيوفاني بيريكارد بنتيجة 6-4 و6-7 (7-9) و6-3.

وسيلتقي جوكوفيتش في دور الثمانية ضد البلجيكي زيزو برجيس، الذي تفوق بدوره على الكندي غابرييل ديالو.

 

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
