12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
صديق آخر لميسي يغادر الملاعب نهائيا

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أعلن الدولي الإسباني جوردي ألبا، الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم نهائيا في نهاية موسم الدوري الأميركي، حيث يدافع عن ألوان نادي إنتر ميامي إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

ويأتي إعلان اعتزال الظهير الأيسر (36 عاما) بعد 15 يوما على إعلان مماثل لزميله السابق في برشلونة الإسباني والحالي في إنتر ميامي سيرجيو بوسكيتس.

 

أما ميسي فقد جدد عقده أخيرا مع ناديه إلى ما بعد عام 2025، بهدف المشاركة في مونديال 2026 على الأرجح.

 

وقال ألبا في شريط فيديو مصور على حسابه على "إنستغرام": "أعلنها عن قناعة تامة وعن شعور كبير بالفرح لأني أعتقد أنني بذلت كل ما عندي وحان الوقت لفتح فصل جديد".

وتابع: "كرة القدم كانت وستبقى دائما جزءا أساسيا في حياتي. شكرا لكرة القدم، شكرا للجميع".

 

وانتقل ألبا الى إنتر ميامي صيف عام 2023، وكان قد جدد عقده حتى عام 2027، لكنه قرر الاعتزال في وقت مبكر لأسباب عائلية، بحسب مصدر مقرب منه.

 

ودافع ألبا عن ألوان برشلونة لأكثر من 10 سنوات وخاض أكثر من 400 مباراة في صفوفه في مختلف المسابقات، وأحرز معه بطولة إسبانيا 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015.

 

كما توج بطلا لأوروبا مع منتخب إسبانيا عام 2012، ودوري الأمم الأوروبية عام 2023 عندما كان قائدا للفريق.

Skynews
{{article.title}}
