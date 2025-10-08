living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رينارد: سنتأهل إلى كأس العالم 2026

8
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية دعم الجماهير في المباراة المرتقبة أمام إندونيسيا بمستهل المشوار في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويلتقي (الأخضر) مع نظيره الإندونيسي، الأربعاء، على ملعب الإنماء في جدة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال، والتي تضم أيضا المنتخب العراقي الذي سيلتقيه المنتخب السعودي يوم 14 أكتوبر الجاري على الملعب ذاته.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: نعلم أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم، تأهلنا من ملعبنا في 2018 وأيضا في 2022 صعدنا من هذا الملعب، نعلم مدى حرص الجماهير للتواجد في المونديال ولا بد أن يكون لدينا إصرار وعزيمة للتأهل للمرة السابعة.

 

وعن قلق الجماهير من الأداء الدفاعي لمنتخب السعودية، أوضح رينارد أن هناك العديد من الأمور تطورت في الفريق منذ توليه المسؤولية قبل عام، وهو ما ظهر جليا في أداء اللاعبين ببطولة كأس الخليج، لكنه شدد على أهمية إثبات ذلك في الملعب.

 

وأضاف رينارد أن المنتخب السعودي على الطريق الصحيح، معربا عن ثقته في أن الجميع سيقدمون كل ما لديهم من أجل بلوغ كأس العالم، مشيرا إلى أنه وجه رسالة إلى اللاعبين قال لهم فيها: سنتأهل سويًا إلى كأس العالم.

 

الإندونيسيون: مواجهة السعودية الأهم في التاريخ.. واحذروا "ملك البطاقات"

رياضة

الإندونيسيون: مواجهة السعودية الأهم في التاريخ.. واحذروا "ملك البطاقات"

وردا على سؤال حول غيابات المنتخب الإندونيسي، أجاب رينارد بأنه يركز على لاعبيه فقط وعلى المباراة التي سيخوضونها، مشيرا إلى أن المباراة ستكون مختلفة عن تلك التي خسرها "الأخضر" في جاكرتا، حيث حدث تغيير كبير في قوام لاعبي الأخضر فضلًا عن التطور الفني، معربًا عن أمله في أن يظهر هذا التطور في المباراة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout