رينارد: سنتأهل إلى كأس العالم 2026

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية دعم الجماهير في المباراة المرتقبة أمام إندونيسيا بمستهل المشوار في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويلتقي (الأخضر) مع نظيره الإندونيسي، الأربعاء، على ملعب الإنماء في جدة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال، والتي تضم أيضا المنتخب العراقي الذي سيلتقيه المنتخب السعودي يوم 14 أكتوبر الجاري على الملعب ذاته.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: نعلم أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم، تأهلنا من ملعبنا في 2018 وأيضا في 2022 صعدنا من هذا الملعب، نعلم مدى حرص الجماهير للتواجد في المونديال ولا بد أن يكون لدينا إصرار وعزيمة للتأهل للمرة السابعة.

وعن قلق الجماهير من الأداء الدفاعي لمنتخب السعودية، أوضح رينارد أن هناك العديد من الأمور تطورت في الفريق منذ توليه المسؤولية قبل عام، وهو ما ظهر جليا في أداء اللاعبين ببطولة كأس الخليج، لكنه شدد على أهمية إثبات ذلك في الملعب.

وأضاف رينارد أن المنتخب السعودي على الطريق الصحيح، معربا عن ثقته في أن الجميع سيقدمون كل ما لديهم من أجل بلوغ كأس العالم، مشيرا إلى أنه وجه رسالة إلى اللاعبين قال لهم فيها: سنتأهل سويًا إلى كأس العالم.

وردا على سؤال حول غيابات المنتخب الإندونيسي، أجاب رينارد بأنه يركز على لاعبيه فقط وعلى المباراة التي سيخوضونها، مشيرا إلى أن المباراة ستكون مختلفة عن تلك التي خسرها "الأخضر" في جاكرتا، حيث حدث تغيير كبير في قوام لاعبي الأخضر فضلًا عن التطور الفني، معربًا عن أمله في أن يظهر هذا التطور في المباراة.