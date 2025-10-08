بعد أزمة التأشيرات.. إيران تحذر من "تسييس" كأس العالم

A + A -

عبرت إيران، الإثنين، عن مخاوفها من احتمال رفض الولايات المتحدة إعطاء تأشيرات لوفد منتخب بلادها، الذي سيشارك في كأس العالم 2026.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن قلقه من استخدام واشنطن ملف لاعبي كرة القدم الإيرانيين لأغراض سياسية.

وقال بقائي، ردا على سؤال حول رفض واشنطن إصدار تأشيرات لممثلي منتخب إيران لحضور قرعة مونديال 2026، الذي سينظم بشكل مشترك مع كندا والمكسيك: "ستتم متابعة هذا الأمر قانونيا. نأمل أن تبتعد الحكومة الأميركية عن التحيز والمناورات السياسية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية.

وتابع المتحدث: "الحكومة الأميركية بصفتها أحد مستضيفي كأس العالم، تتحمل مسؤوليات واضحة ومحددة تجاه الوفود الرياضية من جميع الدول".

وأضاف: "نود أن نعبر عن قلقنا من الآن من استغلال استضافة كأس العالم لأغراض سياسية ضد لاعبي كرة القدم الإيرانيين".

والجمعة أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الولايات المتحدة رفضت منح بعثته تأشيرات الدخول لحضور قرعة كأس العالم 2026، في تطور على خلفية الأزمة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أمير مهدي علوي، أن "واشنطن رفضت منح التأشيرة لرئيس الاتحاد مهدي تاج، ولمدرب المنتخب أمير قلعة نوعي، و7 أشخاص آخرين".

وأكد علوي أنه "من المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين" في هذا الشأن.

وسبق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) جاني إنفانتينو، أن أكد في أوائل سبتمبر الماضي أن (الفيفا) سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.

يشار إلى أن إيران من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.