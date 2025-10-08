living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أزمة التأشيرات.. إيران تحذر من "تسييس" كأس العالم

8
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عبرت إيران، الإثنين، عن مخاوفها من احتمال رفض الولايات المتحدة إعطاء تأشيرات لوفد منتخب بلادها، الذي سيشارك في كأس العالم 2026.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن قلقه من استخدام واشنطن ملف لاعبي كرة القدم الإيرانيين لأغراض سياسية.

 

وقال بقائي، ردا على سؤال حول رفض واشنطن إصدار تأشيرات لممثلي منتخب إيران لحضور قرعة مونديال 2026، الذي سينظم بشكل مشترك مع كندا والمكسيك: "ستتم متابعة هذا الأمر قانونيا. نأمل أن تبتعد الحكومة الأميركية عن التحيز والمناورات السياسية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية.

 

وتابع المتحدث: "الحكومة الأميركية بصفتها أحد مستضيفي كأس العالم، تتحمل مسؤوليات واضحة ومحددة تجاه الوفود الرياضية من جميع الدول".

 

وأضاف: "نود أن نعبر عن قلقنا من الآن من استغلال استضافة كأس العالم لأغراض سياسية ضد لاعبي كرة القدم الإيرانيين".

والجمعة أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الولايات المتحدة رفضت منح بعثته تأشيرات الدخول لحضور قرعة كأس العالم 2026، في تطور على خلفية الأزمة بين البلدين.

 

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أمير مهدي علوي، أن "واشنطن رفضت منح التأشيرة لرئيس الاتحاد مهدي تاج، ولمدرب المنتخب أمير قلعة نوعي، و7 أشخاص آخرين".

 

وأكد علوي أنه "من المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين" في هذا الشأن.

 

وسبق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) جاني إنفانتينو، أن أكد في أوائل سبتمبر الماضي أن (الفيفا) سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.

 

يشار إلى أن إيران من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout